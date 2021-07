Novela zákona o elektronických komunikacích narazila v Senátu

Senát neschválil návrh novely zákona o elektronických komunikacích a vrátil jej Poslanecké sněmovně. Pro schválení hlasovalo 28, proti bylo 5 a zdrželo se 35 senátorů. Aby zákon prošel přitom bylo zapotřebí 35 hlasů.

Senátoři zároveň k novele schválili tři pozměňovací návrhy.

Senátor Zdeněk Nytra navrhl vypuštění nově navrhované úpravy případných sporů ohledně zřízení vnitřního telekomunikačního vedení. Podle novely by se jich nově kromě majitele a uživatele mohl účastnit také operátor, který pro uživatele zřízení rozvodu připravuje. Někteří senátoři to ale s odkazem stanovisko Asociace vlastníků domů odmítají s tím, že má jít o příliš velký zásah do soukromého vlastnictví.

Další dva pozměňovací návrhy vzešly z hospodářského výboru Senátu. V prvním výbor navrhuje zrušit navrhovanou změnu, která má omezit nevyžádaná marketingová volání. Podle novely by firmy nesměly (podobně jako je tomu u e-mailů) kontaktovat nikoho, kdo by k tomu nedal předem výslovný souhlas. Senátní pozměňovací návrh má tuto změnu zrušit.

V třetím pozměňovacím návrhu senátoři navrhují zrušit možnost, aby Český telekomunikační úřad (ČTÚ) mohl držitelům kmitočtových přídělů uložit i zpětně případnou povinnost, aby kmitočty sdíleli s dalšími operátory. Příslušná pasáž v novele zní takto:

Úřad může do 31. prosince 2022 změnit příděl rádiových kmitočtů udělený podle § 22 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, že do podmínek uvedených v přídělu rádiových kmitočtů doplní možnost uložení povinnosti podle § 22 odst. 3 a § 79a zákona č.127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad takový návrh změny přídělu rádiových kmitočtů veřejně konzultuje podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Návrh novely, která jinak implementuje evropský Kodex pro elektronické komunikace a má usnadnit výstavbu vysokorychlostních sítí v Česku, teď putuje zpět do Poslanecké sněmovny. Pokud se k němu poslanci dostanou ještě před volbami, mohou ji schválit včetně senátních návrhů, nebo Senát přehlasovat.