 »  Novela, která má připravit půdu pro čtvrtého operátora, prošla druhým čtením

Zrušení pokut za předčasné ukončení termínovaných smluv po třech měsících od podepsání závazku, přenesení čísla od jednoho operátora k druhému do dvou dnů a tzv. one-stop-shop – čili to, že přechod pro uživatele zařídí jeho nový operátor. To jsou největší novinky novely zákona o elektronických komunikacích, kterou v březnu předložila vláda.

Novela v pátek 12. července prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně a po prázdninách zamíří do finálního třetího čtení.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být novela přípravou na případný vstup čtvrtého operátora na český mobilní trh. „Cílem je vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí, a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora,“ prohlásil v průběhu sněmovní rozpravy.

Z ledna je duben

Poslanci k návrhu novely podali několik pozměňovacích návrhů. Komplexní pozměňovák například upřesňuje, že k přenosu čísla má dojít do dvou pracovních dnů, explicitně stanovuje, že přenos čísla má být bezplatný, a stanovuje, že u předplacených karet má operátor do 30 dnů od ukončení smlouvy na žádost uživatele vrátit nevyčerpaný kredit.

Ochranu spotřebitele také narozdíl od původního návrhu přiznává jen živnostníkům (vyjímá tedy původně navrhované mikropodniky) a zavazuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) k vytvoření srovnávacího nástroje, který bude posuzovat služby operátorů podle ceny a kvality.

Předkladatelé také v pozměňovacím návrhu poslance Patrika Nachera (ANO) posunuli předpokládanou účinnost novely z ledna na duben 2020, protože hrozí, že by zákon nemusel být definitivně schválen včas.

Bič na obcházení podmínek aukce

Pozměňovací návrh, který přímo nesouvisí s posílením postavení spotřebitelů, navrhl poslanec Martin Jiránek (Piráti). Dva nové odstavce v novele mají dát ČTÚ pravomoc posuzovat případné smlouvy, ve kterých se operátoři domlouvají na využívání přidělených kmitočtů. Pokud by se jimi snažili obejít podmínky stanovené ve výběrovém řízení, má mít ČTÚ pravomoc takové smlouvy zrušit.

„Například se může jednat o situaci, kdy službou pronájem okruhů na předmětných kmitočtech dojde k obcházení spektrálních limitů, které Český telekomunikační úřad stanovil v podmínkách výběrového řízení. Tedy touto navrhovanou změnou získá Český telekomunikační úřad nový nástroj, který může zabránit manipulaci a spekulaci s kmitočty. Je to důležité i vzhledem k připravované aukci, která má za úkol posílit konkurenci na trhu,“ zdůvodňoval svůj návrh Jiránek.

Jeho druhý pozměňovací návrh pak má umožnit vyvlastnění služebnosti u pozemku, na kterém stojí existující a legálně zřízená veřejná komunikační síť.

„Jde o to, aby nový vlastník, který má na svém pozemku třeba tři metry kabelu, na který je připojeno třeba deset tisíc lidí, tak aby v uvozovkách nemohl nutit bez dohody toho operátora k tomu, aby to vykopal a obkopal kolem tu jeho loučku, což samozřejmě řádově znásobuje náklady,“ vysvětloval ve sněmovně Jiránek.

Na webu Poslanecké sněmovny si můžete přečíst všechny pozměňovací návrhy.