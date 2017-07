 »  Novelu zákona o elektronických komunikacích čeká klíčové jednání v Senátu

David Slížek

Předposlední kolo v běhu legislativním procesem před sebou má novela zákona o elektronických komunikacích. Dnes odpoledne ji má na programu svého plenárního zasedání Senát. A přestože to vypadalo, že jejímu schválení už nebude nic bránit, jistá rizika tu stále jsou.

Novela má napravit to, co napáchala minulá novela z roku 2014. Lobbisté operátorů do ní tehdy s pomocí některých poslanců protlačili paragrafy, které zhoršily postavení jejich zákazníků (podrobně jsme o novele psali tady nebo tady). Součástí nového zákona je i plán na uvolnění frekvencí 700 MHz pro budoucí 5G sítě a přechod na digitální televizní vysílání DVBT-2.

A právě tato televizní část novely je teď hlavním neuralgickým bodem. Protestuje proti ní zejména Česká asociace satelitních operátorů, které se podařilo na svou stanu získat také některé politiky.

Ústavně-právní výbor Senátu tak doporučil pozměňovací návrh senátora Jaroslava Větrovského, který navrhuje jednak posun nejzazšího termínu pro vypnutí vysílání v DVB-T o rok a půl, na 30. červen 2022, a další úpravy. Návrh by mohl omezit přístup části obyvatel k digitálnímu vysílání. Česko by totiž čekalo složité jednání s okolními zeměmi, se kterými využívání frekvencí koordinujeme, o případných výjimkách. Pokud by jednání neuspěla, mohlo by to vést například k vypnutí některých vysílačů v ČR.

Schválení (jakéhokoli) pozměňovacího návrhu ale nese i další riziko. Novela by se v takovém případě vrátila do Poslanecké sněmovny, která by pak musela o zákonu znovu hlasovat na své zářijové schůzi. Není ale jasné, zda by to v předvolebním čase stihla či zda by se pro zákon podařilo i podruhé získat dostatečnou podporu.

Pokud Senát novelu schválí beze změn, musí ji už jen podepsat prezident republiky.