 »  Novináři apelují na poslance, aby pečlivěji vybírali členy mediálních rad

Filip Rožánek

Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu (IPI) se obrátila na poslance s výzvou, aby odpovědněji přistupovali k výběru členů mediálních rad. O personální složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře mají podle ní poslanci malý zájem.

„Jsme přesvědčeni, že členy těchto rad by měly být respektované osobnosti mající především morální a profesionální předpoklady pro to, aby mohly nést zodpovědnost za kvalitu a nestrannost veřejnoprávních médií. Stále častěji se bohužel stává, že jsou do rad zvoleny i osoby, které jedno, druhé nebo žádné z obou kritérií nesplňují, což se negativně projevuje při jednání a rozhodování rad,“ uvádí výzva.

„Vyzýváme vás, abyste se aktivně zapojili do voleb členů rad. Nabízíme pomoc při výběru kandidátů. Jsme připraveni kterémukoliv poslanci nebo klubu navrhnout kandidáty na místa do rad nebo posoudit návrhy, které mají k dispozici,“ podotýkají čeští zástupci organizace.

Mezinárodní tiskový institut je globální sdružení vedoucích pracovníků médií, předních novinářů a komentátorů. Česká pobočka byla oficiálně registrována v únoru 2019. Předsedou je Michal Klíma, místopředsedkyní Veronika Sedláčková. Členy jsou například Robert Čásenský, Janek Kroupa, Karel Steigerwald nebo Jana Klímová.