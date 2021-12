Novináři Českého rozhlasu protestují proti nové ředitelce zpravodajství

Stovky zaměstnanců a externích spolupracovníků Českého rozhlasu podepsaly otevřený dopis generálnímu řediteli Renému Zavoralovi. Ohrazují se v něm proti jmenování Jitky Obzinové do funkce ředitelky zpravodajství. „Vámi oznámená nová ředitelka zpravodajství ČRo Jitka Obzinová není zárukou nezávislosti zpravodajství, ba právě naopak. Jsme přesvědčeni, že Jitka Obzinová nezávislost zpravodajství přímo ohrožuje a v minulosti to svými kroky dostatečně dokázala,“ stojí v dopise.

Nespokojení redaktoři používají pro šíření informací na sociálních sítích hashtag #nebudemezticha. Argumentují veřejně známými kauzami zpravodajství TV Prima z dob, kdy ho vedla Jitka Obzinová. Citují také osobní zkušenosti novinářů, kteří dříve byli jejími podřízenými.

Celý text dopisu:

Vážený pane generální řediteli,

velice nás překvapilo Vaše sdělení na zasedání Rady Českého rozhlasu dne 15. prosince 2021 o výměně na postu ředitele zpravodajství. Protože jste tuto výměnu oznámil na veřejném jednání, obracíme se na Vás i my veřejně. Jsme hluboce přesvědčeni, že v sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita zpravodajství Českého rozhlasu. Tedy hodnoty, které jsou nejen vodítkem pro naši práci, ale přímo nám je ukládá Kodex Českého rozhlasu. Odvolání a jmenování ředitele zpravodajství je plně ve Vaší kompetenci a máte na ně samozřejmě právo. Vámi oznámená nová ředitelka zpravodajství ČRo Jitka Obzinová není zárukou nezávislosti zpravodajství, ba právě naopak. Jsme přesvědčeni, že Jitka Obzinová nezávislost zpravodajství přímo ohrožuje a v minulosti to svými kroky dostatečně dokázala. Jitka Obzinová se přímo podílela na manipulaci zpravodajství. Názorně to dokládá zdokumentovaná a médii popsaná událost ze září 2015. Na poradě vedení FTV Prima tehdy Jitka Obzinová coby vedoucí zpravodajství přímo ovlivňovala vyznění reportáží o uprchlících tak, aby vzbuzovaly protiimigrační vášně. „Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ řekla na poradě. „Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“ uzavřela Obzinová výhružkou. Manipulaci faktů v reportážích konstatovala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Neobjektivní přístup projevila Jitka Obzinová i v roce 2013 v době prezidentských voleb, kdy redakce zpravodajství měla ve vysílání stranit Miloši Zemanovi a opět na přání majitele. Takto to popsal tehdejší člen redakce zpravodajství Primy Tomáš Drahoňovský: „V roce 2013 jsme měli v prezidentských debatách stranit MZ. Odmítl jsem se pod ně jako tehdejší dramaturg podepsat. Následovaly výhrůžky, že si už nikdy v žádné TV neškrtnu a postupná degradace. Takové bylo zpravodajství pod vedením Jitky Obzinové.“ Mediální manažer, který takto flagrantně porušuje základní novinářské principy vyváženosti a nestrannosti, by měl být automaticky diskvalifikován pro práci ve veřejnoprávním médiu. Předpokladem pro funkci ředitele zpravodajství by měla být nejen schopnost umět ušetřit a propouštět zaměstnance, ale především zastávat a sdílet hodnoty veřejnoprávního zpravodajství, novinářské objektivity a nezávislosti. Minulost Jitky Obzinové nás utvrzuje v tom, že tímto člověkem není. Vážený pane řediteli, vyzýváme Vás, abyste své rozhodnutí přehodnotil a jmenování Jitky Obzinové novou ředitelkou zpravodajství zrušil. Máte právo odvolávat a jmenovat si své nejbližší spolupracovníky. Ale nemáte právo ohrožovat nezávislost zpravodajství veřejnoprávního média Českého rozhlasu.