 »  Novou eurokomisařkou pro digitální ekonomiku bude Bulharka Mariya Gabriel

Ve svých 38 letech se stane nejmladší členkou týmu Jean-Clauda Junckera a bude se podílet na vytváření důležitých pravidel pro telekomunikace a internetové služby. Bulharská europoslankyně Mariya Gabriel se po osmi letech v parlamentních lavicích stane komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost.

Její nominaci dnes 517 hlasy schválilo plénum Evropského parlamentu (proti hlasovalo 77 a zdrželo se 89 europoslanců a europoslankyň).

