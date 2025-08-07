Lupa.cz  »  Nový dětský kanál zahajuje vysílání, naladíte ho zdarma v DVB-T2

Nový dětský kanál zahajuje vysílání, naladíte ho zdarma v DVB-T2

Filip Rožánek
Dnes
Dětská televize Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Od 7. srpna se v celoplošné televizní síti Českých Radiokomunikací objeví nový dětský program. Operátor v tiskové zprávě uvedl, že stanice TraLaLa zahájí vysílání v 10 hodin.

Stanice je na pozici dříve označené Test-2, takže by ji diváci měli vidět automaticky. Pokud se neobjeví, stačí znovu spustit ladění.

Jedná se o lokální verzi rumunské dětské televize TraLaLa. Ta připravuje obsah v českém jazyce, investuje do dabingu i grafiky. Vysílání televizního programu TraLaLa poběží většinu dne, přestávku bude mít pouze v nočních hodinách. Program může naladit více než 99 % domácností v České republice.

Slogan nové stanice je Dětství zní krásně. Struktura programu vychází z ideálního denního režimu předškoláka ve věku od 6 měsíců do 6 let.

Ráno začíná vzdělávacími písničkami, které podporují činnosti typické pro ranní čas a mají povzbuzující rytmy. Poté se nabídka pořadů zpestřuje a zároveň se rozšiřuje i slovní zásoba písní – tato část programu se překrývá s dopoledním režimem mateřské školy.

V programu je také výuka angličtiny nebo večerní tancování. Od 21 hodin už jsou ve vysílání pouze ukolébavky.

Zdroj: Youtube.com

Stanice TraLaLa už má také svůj web s televizním programem a lokalizovaný kanál na YouTube.

TraLaLa je už čtrnáctou televizní stanicí zařazenou ve volně dostupném DVB-T2 Multiplexu 23. Vznikla původně v Rumunsku jako produkce pro YouTube, postupně se vypracovala do pozice velmi oblíbené dětské televize se dvěma programy a desítkami milionů odběratelů na YouTube.

„Komerční dětský program jsme v našem multiplexu dosud neměli a je důkazem toho, že pozemní televizní vysílání je atraktivním pro různé věkové skupiny. V multiplexu 23 tak už máme volné jen dvě poslední kanálové pozice,“ poznamenal generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.

Projekt TraLaLa vymysleli a vlastní rumunští manželé Alexandru a Cristina Badanovi. Českou pobočku své firmy LooLoo Kids založili letos na jaře a vzápětí požádali o televizní licenci.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

