Nový díl české herní série Mafia vyšel i s ruským dabingem. Vydavatel mlčí, zda se do Ruska vrátil

Nedávno vydaná hra Mafia: The Old Country (Mafia: Domovina), na jejímž vývoji se z velké části podíleli čeští tvůrci, vyšla i v kompletní ruské lokalizaci – vedle titulků je k dispozici plnohodnotný dabing. To by naznačovalo, že vydavatel v podobě americké společnosti 2K Games cílí na značné prodeje na poměrně velkém trhu v Rusku. Firma se přitom z tamního trhu oficiálně stáhla z důvodu ruské vojenské invaze na Ukrajinu.
Společnost Take-Two Interactive, pod níž spadají 2K Games a Rockstar (zejména Grand Theft Auto), oznámila pozastavení aktivit v Rusku a Bělorusku v roce 2022 jakožto reakci na ruský útok na Ukrajinu. Podnik uvedl, že neumožní nové prodeje svých her, jejich instalaci a nebude rozvíjet marketingové aktivity. Návrat na ruský trh nikdy nebyl oficiálně oznámen.
Čtvrtý díl Mafie přesto vyšel s ruským dabingem a titulky. Lupa kontaktovala 2K Games i Take-Two, ani jeden z vydavatelů ale na dotazy ani po více než týdnu nereagoval.
Je tedy možné, že 2K opět na ruském trhu potichu působí. Investice do dabingu jsou poměrně nákladnou záležitostí. Vydavatelé tím vždy chtějí podpořit prodeje v dané zemi s očekáváním dobrých čísel (Mafia 4 má i český dabing, vzhledem k českým kořenům série se u nás očekávají solidní výsledky). Pokud by v 2K nečekali otevřené peněženky ruských zákazníků, investice tohoto typu by nedávala smysl. Oficiální důvod tohoto kroku ale nevíme, firma na toto téma nekomunikuje.
2K Games zároveň provozuje ruskou verzi svého internetového obchodu. Nabízí na něm novou Mafii i další novinky jako Borderlands 4, Civilization 7 nebo NBA 2K26.
Čtvrtá Mafia by podle stránek 2K měla být v Rusku dostupná na Steamu (PC), Xboxu Series a PlayStationu 5. Tamní uživatelé ale musí být kreativní. Například Steam v Rusku nadále oficiálně funguje, nicméně musí mazat vládou určený obsah a vlivem sankcí nenabízí platby skrze západní systémy a karty. Ty ruské nejsou podporovány, takže si uživatelé pořizují fyzické vouchery. PlayStation oficiálně ze země odešel, i tam lze ale situaci řešit podobným způsobem. Populární jsou rovněž služby VPN, které se Rusko snaží blokovat.
Hru Mafia: The Old Country vyvinulo studio Hangar 13 spadající právě pro 2K Games, respektive Take-Two. Studio má zhruba dvousethlavý tým i v Česku, je postaven na základech koupené firmy Illusion Softworks, tvůrcích původní Mafie. Z Illusionu se po akvizici stala pobočka 2K Czech a následně Hangar 13.