 »  Nový ministr zemědělství rychle zrušil úspěšnou IT sekci, její šéf odchází

Jan Sedlák

Nástup nové vlády je mimo jiné pěkným testem služebního zákona. ANO by ho rádo změnilo, mezi tím ale dle očekávání na jednotlivých ministerstvech provádí řadu personálních změn. Z ministerstva financí například musel odejít náměstek Ondřej Závodský, který stál za přípravou blokování hazardních webů.

Došlo také na sekci ekonomiky a informačních technologií na ministerstvu zemědělství. Nový ministr Jiří Milek prakticky okamžitě po nástupu tuto část úřadu zodpovědnou za rozpočty a IT zrušil. Spolu s tím se ruší také sekce 1. náměstka – sekce správní a vše se sloučí do jedné nové skupiny.

To má za následek třeba to, že dosavadní šéf IT a ekonomické sekce Zdeněk Adamec musí odejít, protože už pro něj není místo. Adamec přitom v oblasti IT udělal řadu práce týkající se čištění a konsolidace systémů, což vedlo k úsporám a zjednodušení. Pracoval také na odstraňování vendor lock-in.

Krok kritizuje například Michal Bláha z Hlídače státu. „Důvodem zrušení je jediná věc – náměstek Adamec zbyl po KDU-ČSL. Odbornost a objektivní úspěchy Adamce evidentně nejsou podstatné. Důvody o efektivitě a tak dále jsou záminka. Z jiného důvodu, než je reorganizace, se ho zbavit nemůže,“ uvádí Bláha. „Toto rozhodnutí ministra rozhodně není odborné a není nijak obhajitelné.“

Ministerstvo zemědělství krok obhajuje právě větší efektivitou a sjednocováním. Na šéfa nové sekce chce vypsat výběrové řízení.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš už také tento týden naznačil, kudy by se měla správa státního IT a digitalizace odebírat – viz náš článek. V plánu je větší centralizace moci pod zmocněncem spadajícím přímo pod Babiše. Podle informací Lupy by se jím měl stát současný ředitel Státní pokladny centrum sdílených služeb Vladimír Dzurilla.