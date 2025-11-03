Nový nabušený český router Turris Omnia NG je v prodeji, není levný

Správce národní internetové domény CZ.NIC pouští do prodeje novou generaci českého Wi-Fi routeru Turris. Nedávno oznámený model Turris Omnia NG je k dispozici na e-shopu Allegro za cenu 12 705 korun.
Nový Turris jsme na Lupě nedávno představili. Přístroj má k dispozici procesor Qualcomm IPQ 9574, jehož součástí jsou čtyři jádra ARMv8 na 2,2 GHz. Velikost RAM jsou 2 GB.
Dále jsou v routeru dva porty SFP+ s rychlostí 10 Gb/s, čtyři porty ethernet RJ45 s rychlostí 2,5 Gb/s a podpora tří pásem Wi-Fi. Na frekvenci 2,4 GHz je k dispozici standard Wi-Fi 6 s rychlostí až 800 Mb/s, na frekvenci 5 GHz je to Wi-Fi 7 s rychlostí až 8 647 Mb/s a u frekvence 6 GHz je to opět Wi-Fi 7 s až 11 530 Mb/s.
Součástí zařízení je interní úložiště eMMC s kapacitou 8 GB. Prostor na ukládání dat lze rozšířit, přímo na desku lze podobně jako u počítačů připojit disk NVMe, z něhož je možné i bootovat.
Dále je k dispozici barevný displej IPS, dlouholetá softwarová podpora, projekt Sentinel pro kybernetickou bezpečnost, velká volnost v tom, co si ze zařízení udělat a tak dále.
Turris Omnia NG se z velké části vyrábí v Česku. Tištěné spoje se produkují v Číně, osazování už je ale lokální záležitostí, stejně jako montáž, flashování, testování a výroba krabiček.