Nový nabušený český router Turris Omnia NG je v prodeji, není levný

Jan Sedlák
Včera
Parametry Turrisu Omnia NG ve srovnání s předchozím modelem
Správce národní internetové domény CZ.NIC pouští do prodeje novou generaci českého Wi-Fi routeru Turris. Nedávno oznámený model Turris Omnia NG je k dispozici na e-shopu Allegro za cenu 12 705 korun.

Nový Turris jsme na Lupě nedávno představili. Přístroj má k dispozici procesor Qualcomm IPQ 9574, jehož součástí jsou čtyři jádra ARMv8 na 2,2 GHz. Velikost RAM jsou 2 GB.

Dále jsou v routeru dva porty SFP+ s rychlostí 10 Gb/s, čtyři porty ethernet RJ45 s rychlostí 2,5 Gb/s a podpora tří pásem Wi-Fi. Na frekvenci 2,4 GHz je k dispozici standard Wi-Fi 6 s rychlostí až 800 Mb/s, na frekvenci 5 GHz je to Wi-Fi 7 s rychlostí až 8 647 Mb/s a u frekvence 6 GHz je to opět Wi-Fi 7 s až 11 530 Mb/s.

Součástí zařízení je interní úložiště eMMC s kapacitou 8 GB. Prostor na ukládání dat lze rozšířit, přímo na desku lze podobně jako u počítačů připojit disk NVMe, z něhož je možné i bootovat.

Dále je k dispozici barevný displej IPS, dlouholetá softwarová podpora, projekt Sentinel pro kybernetickou bezpečnost, velká volnost v tom, co si ze zařízení udělat a tak dále.

Turris Omnia NG se z velké části vyrábí v Česku. Tištěné spoje se produkují v Číně, osazování už je ale lokální záležitostí, stejně jako montáž, flashování, testování a výroba krabiček.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

