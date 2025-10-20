Lupa.cz  »  Nový projekt tvůrců Trezoru získal Nýdrlovy jako investory

Nový projekt tvůrců Trezoru získal Nýdrlovy jako investory

Iva Brejlová
Dnes
Marek „Slush“ Palatinus, spoluzakladatel SatoshiLabs Autor: SahoshiLabs
Marek „Slush“ Palatinus, spoluzakladatel SatoshiLabs

Společnost Invity.io, která vznikla jako projekt zakladatelů známé kryptoměnové peněženky Trezor, ohlásila investici. Do firmy vstoupili manželé Michal a Pavla Nýdrle společně s právníkem Radkem Janečkem. Částku neuveřejnili, ale zmínili, že se budou aktivně podílet na vedení společnosti a jejím dalším rozvoji.

Invity.io byla založena v roce 2019 bitcoinovými průkopníky ze skupiny SatoshiLabs – Markem Palatinusem, Pavolem Rusnákem a Štěpánem Uheríkem. Podnikatelé se proslavili díky Trezoru, hardwarové peněžence pro bezpečné uchovávání kryptoměn, kterou představili v roce 2014.

Zatímco Trezor se zaměřuje na self-custody řešení a ochranu soukromí uživatelů, Invity.io vyvíjí platformu pro nákup, prodej a směnu kryptoměn. Řeší přitom evropské regulace MiCA a DORA. „Rozevírají se nůžky mezi regulovaným trhem a non-KYC či self-custody trhem. Věříme, že pro ochranu svobody musejí zůstat oddělené. Naše firma Trezor se stala symbolem self-custody a ochrany soukromí a na tom nebudeme nic měnit. Se společností Invity jsme se naopak rozhodli nebýt nečinní vůči regulovanému trhu,“ vysvětluje Štěpán Uherík, zakladatel Invity.io.

S novými investory je propojuje zájem o bitcoin jako alternativního uchovatele hodnoty. „Věřím, že evropská finanční veřejnost stojí na prahu výrazné adopce bitcoinu jako moderního uchovatele hodnoty. Jeho rostoucí využití napříč Evropou vnímám jako logickou reakci na zvýšenou nervozitu,“ říká Nýdrle, který je spolu s manželkou známý především díky vybudování jedné z největších reklamních skupin ve střední a východní Evropě. Tu v roce 2021 prodali společnosti Publicis Groupe.

„Úroveň regulace kryptoaktiv odpovídá přísné regulaci bankovního a kapitálového trhu. Jejím přijetím se změnil pohled jinak konzervativního korporátního světa na tuto oblast a vnímáme zájem velkých finančních institucí o spolupráci,“ doplňuje Janeček, právník s trojí licencí ve státě New York, České republice a na Slovensku.

Společnost již uvedla na trh první produkt vyvinutý ve spolupráci s novými investory. Služba s názvem Turbo Buy nabízí uživatelům možnost využít externí kapitál pro nákup bitcoinu.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

