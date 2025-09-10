Nový režim zaměstnaneckých akcií pro startupy napodruhé prošel sněmovnou

Startupy se na druhý pokus dočkaly schválení zákona o zaměstnaneckých akciích v Česku. Balík změn, který je obsahuje, dnes potvrdila Poslanecká sněmovna. Vrátil se k ní po předchozím vrácení balíčku zákonů Senátem. Nyní zákon čeká podpis prezidenta, pak by úprava měla platit od začátku roku 2026.
Při poslední cestě takzvaných ESOPů schvalovacím kolečkem je Senát poslal zpět k projednání sněmovně – staly se totiž součástí balíčku o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, se kterým nesouhlasil.
„Zamítnutí se týkalo jiných částí zákonné ‚bramboračky‘ (jak to označily některé senátorky), která se v tomto balíčku vytvořila,“ uvedl tehdy Lukáš Konečný, řídící partner ve Y Soft Ventures, který patří k těm, jež se o ESOPy dlouhodobě zasazují. „V příběhu českého ESOPu se tedy jedna fáze blíží ke konci, ale se zaváděním do praxe se jistě objeví nové výzvy,“ očekává nyní.
„Funkční ESOPy jsou zásadním krokem pro zlepšení startupového prostředí v Česku. Kroků ale musíme udělat víc, jinak naše prostředí nebude pro startupy dost atraktivní. Bude jich vznikat méně, a více jich bude odcházet,“ komentuje Martin Jiránek, předseda České startupové asociace.
ESOPy mají umožnit nový režim danění podílů na firmě, které zaměstnanci mladých společností někdy získávají místo mzdy. Dosud na takovou odměnu stát hleděl jako na odměnu za práci, která by měla být zatížena kromě daní i sociálními a zdravotními odvody. Problémy firmám i zaměstnancům měla způsobovat mimo jiné skutečnost, že daně a odvody platí dříve, než peníze za práci dostanou, a riskují přitom, že finanční odměnu nezískají nikdy.
Nyní mají být ESOPy zdaněné pouze daní z příjmu, podobně jako běžné akcie. Platí zároveň princip ‚no tax before cash‘ – tedy že zaměstnanci daní až ve chvíli, kdy na prodeji podílů či akcií skutečně vydělají, nikoliv předem. Režim je přitom dobrovolný.
Zákon se má podle zakladatelů technologických firem a investorů stát motivátorem pro to, aby zaměstnanci ve firmách zůstávali, případně, aby se k nim připojovali. Podle jejich vyjádření posílí konkurenceschopnost Česka v boji o talenty.
„Od roku 2026 budou české startupy moci nabídnout kvalifikované zaměstnanecké opce s jasným právním rámcem. Zdanění nastane zásadně až při prodeji podílů nebo akcií (15–23 %) a nárůst hodnoty nebude zatížen odvody na sociální a zdravotní pojištění. Firmy tak získají motivační nástroj srovnatelný se zahraničím, jen o něco složitější než běžné virtuální podíly. Kvalifikované zaměstnanecké opce vyžadují ocenění a pravidelné hlášení, ale pro motivaci a udržení lidí mají mnohem větší hodnotu,“ myslí si například Štefan Šurina, zakladatel a CEO právně-technologické společnosti Eldison.