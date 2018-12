 »  Nový superpočítač v Ostravě hledá jméno, navrhnout ho můžete i vy

Jan Sedlák

Česká národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě příští rok modernizuje současný superpočítač Anselm. Dosáhnout by měl na teoretický výkon až 800 teraFLOPS, což je asi sedm až osmkrát více než doposud. Fungovat bude vedle výkonnějšího stroje Salomon.

Upgrade by měl být zprovozněn v dubnu příštího roku. IT4Innovations nyní spustilo soutěž, v rámci které je možné navrhovat, jak by se nový stroj dodávaný společností Atos měl jmenovat. Jména lze navrhovat od 20. prosince do 15. ledna. Ideálně musí znít dobře jak v češtině, tak angličtině. Do finále postoupí tři nejlepší návrhy a z těch pak vybere vítěze porota z VŠB.

Také jméno Anselm bylo v roce 2013 vybráno v rámci soutěže. Vychází z názvu nejstaršího štolového uhelného dolu v Ostravě.

