 »  Novým členem Rady ČTÚ bude Chomyn, potvrzení se dočkal i Novák

David Slížek

Vláda na svém dnešním zasedání schválila jmenování nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ondřeje Malého, který ve funkci skončil v březnu (a poté se stal novým koordinátorem digitální agendy ČR), nahradí Josef Chomyn (@josefchomyn). Na Twitteru informaci potvrdil náměstek ministra průmyslu a obchodu Marek Ondroušek.

Chomyn je předseda představenstva sdružení NIX.CZ a CTO firmy Stream Circle. Do funkce v radě ČTÚ byl jmenován na pět let.

Vláda zároveň potvrdila členství v Radě na dalších pět let i současnému předsedovi Jaromíru Novákovi. Tomu mělo členství vypršet v říjnu. Na postu předsedy (což není to samé co členství) jej přitom vláda na další tři roky potvrdila už loni.