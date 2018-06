 »  Novým obchodním ředitelem společnosti Atmedia se stal Robert Martiška

Jan Brychta

Od 1. července byl na pozici obchodního ředitele mediálního zastupitelství Atmedia jmenován Robert Martiška. Do společnosti nastoupil v roce 2008 a po šest let působil na pozici Senior Sales Manager. Nyní se do zastupitelství vrací na post obchodního ředitele.

V oblasti médií působí již sedmnáct let, během kterých získal bohaté zkušenosti na internetovém, tiskovém i televizním trhu. Na nejrůznějších manažerských postech působil například ve vydavatelství Adore, v regionální televizi TV3, ale také v online mediálním zastupitelství MIA či v mediálním domě Ringier (dnešním CNC). Ve funkci obchodního ředitele střídá Ivu Pantůčkovou, která po třech letech končí své působení v Atmedia z osobních důvodů.