Novým působištěm Barbory Kroužkové bude týdeník Respekt

Filip Rožánek
Dnes
Barbora Kroužková Autor: Česká televize
Barbora Kroužková

Moderátorka Barbora Kroužková bude po ohlášeném odchodu z České televize pracovat pro týdeník Respekt. Redakce časopisu to oznámila na sociálních sítích.

„Respekt dlouhodobě pracuje na své audiovizuální tvorbě, kterou nám příchod Barbory pomůže posunout ještě dál,“ uvedl týdeník. Barbora Kroužková se v Respektu zaměří na rozhovory o společnosti a politice ve svém vlastním pořadu. „Přináší s sebou zkušenosti a úsilí vysvětlovat složitá témata srozumitelně a v souvislostech,“ chválí redakce svou novou posilu.

„Našim podcastům a videopodcastům roste setrvale poslechovost a sledovanost a Bára nám pomůže se posunout ještě dál. V Respektu bude mít svůj pořad a chystáme i veřejné debaty, které bude moderovat. První díly zveřejníme v dubnu,“ doplnil šéfredaktor Erik Tabery.

Moderátorka se rozhodla z České televize odejít poté, co ji vedení přeřadilo z hlavní zpravodajské relace Události do večerního vysílání. Ve veřejnoprávní televizi jí nyní běží standardní výpovědní lhůta. 

Týdeník Respekt se kromě klasického tištěného vydání a denně aktualizovaného webu prezentuje také na podcastových platformách a serveru YouTube, kde má svůj vlastní kanál

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

