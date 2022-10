Novým radním ČTÚ je Jiří Šuchman, novým předsedou bude Marek Ebert [AKTUALIZACE]

Autor: Karel Choc, Internet Info

Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) je po skoro pěti měsících znovu kompletní. Podle informací Lupy vláda na svém dnešním zasedání jmenovala jejím pátým členem někdejšího prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Šuchmana. Informaci Lupě potvrdil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.





V Radě ČTÚ obsadí křeslo uvolněné Josefem Chomynem, kterému v červnu vypršel mandát. Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu na nového radního vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo deset uchazečů. Chomyn od října nastoupil na pozici šéfa Laboratoří sdružení CZ.NIC.





Šuchman vedl operátorskou asociaci v letech 2014 – 2019. Předtím pracoval v telekomunikačních firmách SPT Telecom, France Télécom, Aliatel, T-Mobile a Telefónica Czech Republic. V roce 2021 byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu, na této pozici by teď tedy měl skončit.

Kabinet také jmenoval nového předsedu Rady, kterým se má od února 2023 stát radní Marek Ebert. Nahradí tak Hanu Továrkovou, které v lednu končí předsednický mandát. Do čela Rady byla jmenována poté, co z Rady kvůli tlaku tehdejšího ministra Karla Havlíčka na podmínky aukce 5G kmitočtů odešel Jaromír Novák.

Práci Továrkové v čele Rady opakovaně kritizoval sou­časný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela- podrobnosti viz náš dřívější text Dvakrát šokovaný ministr a ČTÚ na rozcestí.

Kromě Továrkové a Eberta momentálně v Radě zasedají také Lukáš Zelený (jmenován do června 2024) a Jiří Peterka (jmenován do června 2025). Ebert byl zvolen radním do roku 2025 a Továrkové končí mandát řadové členky Rady v listopadu 2024.