 »  Novým ředitelem BBC bude Tim Davie

Od začátku září bude mít britská televizní a rozhlasová společnost BBC nového generálního ředitele. Tonyho Halla nahradí ve funkci Tim Davie, dosavadní ředitel komerční divize BBC Studios.



Autor: BBC Tim Davie

Nový ředitel se ujme vedení BBC v době, kdy kritici zpochybňují financování prostřednictvím televizních poplatků. Konzervativní vláda Borise Johnsona zároveň zahájila veřejnou konzultaci o dalším rozsahu a podobě veřejné služby BBC.

Tim Davie bude v pořadí 17. generálním ředitelem v bezmála stoleté historii BBC. Rozhodovat bude mimo jiné o reformách nabídky BBC v digitálním světě nebo o způsobech, jak u obsahu BBC udržet mladou generaci.

Jeho roční plat bude 525 tisíc liber, tedy v přepočtu zhruba 15,5 milionu korun. Je to méně, než kolik vydělával teď. Jako ředitel BBC Studios dohlížel mimo jiné na prodej úspěšných formátů BBC do zahraničí, například Strictly Come Dancing (u nás StarDance).