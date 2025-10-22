Novým ředitelem Digitální a informační agentury se stane Petr Kuchař

Dosavadního ředitele Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída ve funkci vystřídá jeho zástupce Petr Kuchař. Jeho jmenování do funkce k 24. říjnu 2025 dnes schválila vláda.
Kuchař do DIA přešel při založení úřadu z ministerstva vnitra, kde od roku 2014 vedl odbor Hlavního architekta eGovernmentu. „Předtím více než 15 let pracoval v softwarové firmě, kde zastával pozice vedoucího divize vývoje, zakladatele oddělení zahraničních lokalizací a vedoucího divize Business Development,“ uvádí DIA.
„Vedení agentury přebírám s pokorou a jasným cílem doručovat zásadní digitalizační projekty pro občany České republiky. Musíme se poučit z toho, co se nepovedlo, hledat příklady dobré praxe – napříč resorty i mezinárodně – a ty poté implementovat u nás,“ okomentoval nový šéf úřadu své jmenování.
Mesršmíd v čele DIA skončil poté, co při nedávných sněmovních volbách plně nefungovala aplikace eDoklady. Ta měla skoro pět hodin problém s tím, že se do ní uživatelům nedařilo stáhnout aktuální informace o uložených dokladech. Problém byl podle DIA způsoben špatným odhadem zátěže. Mesršmíd poté nabídl svou rezignaci a vicepremiér pro digitalizaci Marian Jurečka ji přijal.