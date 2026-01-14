Lupa.cz  »  Novým ředitelem Woltu je Pavel Prouza, který stál u vstupu FlixBusu do Česka

Novým ředitelem Woltu je Pavel Prouza, který stál u vstupu FlixBusu do Česka

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pavel Prouza Autor: Wolt
Pavel Prouza

Novým generálním ředitelem společnosti Wolt pro Českou republiku se stal Pavel Prouza. Jde o bývalého šéfa FlixBusu v Česku, který tuto značku přivedl na český trh a později na Slovensko a do Maďarska.

„V průběhu letošního roku chci přivést na platformu několik velkých značek, které nám pomohou naplnit vizi obchodního domu v kapse. Některá z těchto partnerství bychom mohli oznámit už v příštích měsících,“ říká Prouza. Nastupuje na místo uvolněné Tomášem Beniakem, který z firmy odešel před rokem. Ten na konci loňského roku nastoupil na pozici výkonného ředitele e-shopu Bonami. 

Kromě FlixBusu Prouza působil ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Před nástupem do Woltu krátce vedl značku Birne ve skupině Direct.

Wolt v Česku působí ve 40 lokalitách a kromě služeb zaměřených na restaurace a obchody provozuje pod značkou Wolt Market vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím. Od roku 2022 mohou logistickou platformu více než sedmi tisíc kurýrů Wolt Drive využívat i e-shopy pro distribuci vlastních objednávek, nedávno do těchto quick commerce služeb vstoupila síť drogerií Teta.

České e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, trh se po covidu vrátil k růstu Přečtěte si také:

České e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, trh se po covidu vrátil k růstu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Finanční limity, které se od letoška mění

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).