 »  Novým šéfredaktorem stanice Český rozhlas Plus se stane Petr Šabata.

Jan Brychta

Dosavadní vedoucí programu stanice Český rozhlas Radiožurnál se nové funkce ujme k 1. březnu.. Na ten samý den připadá i oslava pátého výročí vysílání této celoplošné stanice mluveného slova, která při této příležitosti posluchačům představí novou zvukovou grafiku a slogan.

Jmenování Petra Šabaty do funkce šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus už vzala na vědomí i Rada Českého rozhlasu. Petr Šabata byl doposud vedoucím programu stanice Český rozhlas Radiožurnál a v komentářích pro zpravodajský web iRozhlas.cz připravoval témata související se Slovenskem, ekonomikou a školstvím. V minulosti působil jako zástupce šéfredaktorky slovenského deníku SME a osm let byl šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě. Post šéfredaktora zastával také v denících Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a v projektu Naše adresa. V těchto médiích se zaměřoval na politické a ekonomické zpravodajství, komentáře, analýzy, rozhovory i sloupky.

Český rozhlas Plus představí u příležitosti pátého výročí vysílaní také několik změn. Stanici mluveného slova bude nově charakterizovat slogan Když chcete vědět proč, pořady doprovodí nová zvuková grafika a hlasem stanice se stal herec Marek Holý.