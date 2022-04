NÚKIB a vnitro vydávají bezpečnostní doporučení pro vývoj open source softwaru

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s ministerstvem vnitra vydal doporučení pro vývoj otevřeného softwaru. Na tvorbě se podílela také odborná komunita.

Doporučení je určeno vývojářům, odborníkům zabývajících se kybernetickou bezpečností a společnostem dodávajícím software. Nejde o závazný materiál a nanahrazuje požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

“Tento materiál může pomoci k rozšíření open source řešení v rámci veřejné správy nebo ho mohou využít i subjekty soukromého sektoru, pakliže se rozhodnou zveřejnit vyvíjený software pod open source licencí,” informuje NÚKIB. Materiál o délce dvaadvaceti stran je k dispozici zde (PDF).

NÚKIB doporučení skrhnuje takto:

Uvedená bezpečnostní doporučení mohou být důležitou inspirací při vývoji otevřených řešení ve veřejné správě, která jsou trendem například v oblasti eGovernmentu některých evropských států již několik posledních let. Navíc vzhledem k narůstajícímu počtu kybernetických hrozeb je dodržování bezpečnostních zásad při rozvoji eGovernmentu naprosto klíčové a jinak tomu není ani při budování otevřených řešení. Na vytvořený materiál Ministerstvo vnitra odkáže i v chystané metodice k projektu s názvem Portál otevřeného kódu.

Zmíněný software s otevřeným kódem přináší určité bezpečnostní výhody, lze v něm jednodušeji najít záměrně vytvořená „zadní vrátka“, a tak odhalit i méně zjevné zranitelnosti. Na druhou stranu je otevřen i případným útočníkům, což jim zjednodušuje práci ve zneužití bezpečnostních mezer softwaru. Proto by organizace při zveřejňování zdrojového kódu měla zvážit možné přínosy a taktéž rizika s tím spojená. Cílem vydaného doporučení je snížit množství potenciálních zranitelností („secure by design“) a podpořit co možná nejrychlejší nápravu v případě, že se v kódu nějaká zranitelnost objeví.

V doporučení jsou popsány organizační opatření pro zacházení s kódem, jeho správa a tvorba, dále použité knihovny třetích stran a to, jak s nimi nakládat, kryptografické prostředky v komunikaci, záznamy o událostech pro aplikace a knihovny, relační databáze pro ukládání dat a v neposlední řadě kontinuální integrace jakožto automatizované spouštění definovaných procesů při změnách kódu.