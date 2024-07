NÚKIB aktualizoval web o novém kyberbezpečnostním zákonu, který byl zveřejněn ve sbírce

Autor: Depositphotos

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost aktualizoval web, na kterém informuje o novém zákonu o kybernetické bezpečnosti a transpozici evropské směrnice NIS2. Stalo se tak při příležitosti zveřejnění návrhu zákona schváleného vládou v elektronické knihovně legislativního procesu (eKlep). Vláda pozměněný návrh posvětila minulý týden.





“NÚKIB do 22. července 2024 v souladu s běžnou praxí a lhůtami připravoval konsolidované znění se zapracovanými požadavky vlády a Legislativní rady vlády. Odbor vládní agendy Úřadu vlády během včerejšího dne zkontroloval, zda byly provedeny všechny požadované změny. Návrh zákona bude následně předložen k podpisu panu premiérovi. Jedná se o standardní postupy tvorby české legislativy,” shrnul úřad.

NÚKIB také informuje o tom, co se bude dít nyní: “Po podpisu premiérem bude návrh zákona předložen do Poslanecké sněmovny. Zde projde návrh zákona třemi čteními. V rámci tohoto procesu může ještě docházet ke změnám cestou tzv. poslaneckých pozměňovacích návrhů. Po schválení Poslaneckou sněmovnou putuje návrh zákona do Senátu a v případě, že ten jej schválí, dostává zákon prezident. Po podpisu prezidentem putuje zákon do sbírky zákonů, která jej vydá a tím je zákon platný. Následně běží lhůta pro nabytí účinnosti. Po nabytí účinnosti se musí zákonem řídit všichni adresáti.”