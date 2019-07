 »  NÚKIB nemá dostatek lidí, vláda škrtla rozpočet. Peníze chybí i v Digitálním Česku

Jan Sedlák

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) měl letos podle plánu nabrat 48 lidí, nakonec jich bude ale pouze osm. Jak upozornil web iRozhlas.cz, ministerstvo financí totiž tabulková místa seškrtalo.

„Poté, co vláda přišla s tím, že musíme šetřit všichni, tak jsme to zkrátili na 32. V současné době nám to vychází jenom na osm tabulkových míst, které nám byly opravdu schválené, i když jsme ve finále potřebovali nutných alespoň 13,“ uvedl pro iRozhlas mluvčí kyberúřadu Radek Holý.

Dodal k tomu, že není jasné, zda NÚKIB zvládne plnit povinnosti, které mu ukládá zákon o kybernetické bezpečnosti a že jsou lidi potřeba na zvládání povinností vůči dalším státním institucím. Současné a seškrtané kapacity jsou tedy nedostatečné.

NÚKIB přitom rozjel přípravy na stavbu nového sídla v Černých Polích v Brně. Projekt má vyjít na asi 350 milionů korun a pojmout má až 400 zaměstnanců. Vláda si zároveň kybernetickou bezpečnost dala do priorit a programového prohlášení.

Mezi priority ostatně vláda řadí také další oblasti digitalizace shrnuté ve strategii Digitální Česko. Na realizaci se ale nedaří najít peníze. Na financování analýz a prioritních a krátkodobých záměrů mělo letos jít 95 milionů korun. Podle dostupných informací se ale prozatím podařilo sehnat pouze devět milionů korun. Vláda na dotazy Lupy ani po opakovaných urgencích nedodala žádné odpovědi, jak by se mělo postupovat dále.