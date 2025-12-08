Lupa.cz  »  NÚKIB nestíhá odbavovat dotazy kolem nového kyberzákona, čekat můžete i měsíc

NÚKIB nestíhá odbavovat dotazy kolem nového kyberzákona, čekat můžete i měsíc

Jan Sedlák
Dnes
Lukáš Kintr, NÚKIB Autor: NÚKIB

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který začal platit prvního listopadu, zatím zřejmě dává Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) celkem zabrat. NÚKIB, který zákon napsal a nyní dohlíží na jeho dodržování, musí řešit velké množství otázek. “Z důvodu zvýšeného počtu dotazů k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti se může čekací doba na odpověď prodloužit až na čtyři týdny,” informoval úřad.

NÚKIB doporučuje, aby si uživatelé nejdříve prošli podpůrné materiály dostupné zdarma na webu. Dále má posloužit kalkulačka, která vám napoví, zda spadáte či nespadáte pod regulaci danou novým zákonem. “Teprve v případě, že nenajdete odpověď, zaslat písemně konkrétní dotaz na e-mailovou adresu regulace (at) nukib.gov.cz,” doplnil úřad.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti kromě jiného implementuje evropskou směrnici NIS2. Regulované subjekty se musí do 60 dnů od nabytí platnosti (tedy prvního listopadu) nahlásit NÚKIBu, jinak jim hrozí pokuty. Vzhledem k tomu, že úřad může reagovat až po měsíci, nemusí jít o zcela štědrý časový horizont.

Za porušení povinností hrozí pokuty až 250 milionů korun nebo dvě procenta z čistého celosvětového obratu. V režimu nižší povinnosti jde o až 175 milionů korun nebo 1,4 procenta z celosvětového obratu.

Regulace podle NIS2: Zákon o kyberbezpečnosti začal platit. Registrovat se musíte sami, pozor na pokuty

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

