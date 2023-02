NÚKIB prodloužil veřejné konzultace k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti

Autor: Radan Dolejš

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost prodloužil lhůtu pro veřejné konzultace návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Odborná veřejnost se může zapojit do 12. března, původní termín byl do 26. února. Následně návrh půjde do mezirezortního připomínkového řízení.





S výzvou na prodloužení termínu aktuálních konzultací veřejně přišla Asociace provozovatelů mobilních sítí, která chtěla posunout čas až do konce března.





Připravovaný zákon má dvě části. Jednou je implementace evropské směrnice NIS2, druhou mechanismus pro posuzování rizikových dodavatelů technologií. Trh první část týkající se NIS2 chválí, mechanismus ale kritizuje. S připomínkami přišla například Asociace kritické infrastruktury ČR a operátoři hrozí žalobami o desítky miliard.

Materiály NÚKIBu k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti jsou k dispozici na tomto webu.