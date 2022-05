NÚKIB vydal bezpečnostní varování proti chytrým elektroměrům z nedůvěryhodných zemí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před hrozbami plynoucími z chytrých elektroměrů, které pochází ze zemí s nedůvěryhodným právním prostředím (PDF).

Varování se týká provozovatelů distribučních soustav elektřiny, ti musí při nákupu smartmeteringu dodavatele zvážit v analýze rizik. Jde tedy o podobné varování, které NÚKIB vydal proti Huawei a ZTE v komunikačních sítích.

Důvěryhodní dodavatelé se poznají tak, že pochází ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance. I zde se přístup českého státu podobá situaci s Huawei a spol. Huawei mimo jiné v Česku vstupuje do energetického byznysu.

“Hrozba popsaná ve varování spočívá v použití technologie smartmeteringu nepocházející ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance. Varování se dotýká sektoru energetiky, který je klíčový pro zajištění základních potřeb státu, ale i pro veškerá další odvětví. Naplnění hrozby, na kterou Varování upozorňuje, by mohlo způsobit zásadní narušení spolehlivého provozu přenosové soustavy. To by vyvolalo dominový efekt, který by zasáhl veškerá odvětví lidské činnosti v Česku, a to i s možným přeshraničním dopadem,” vysvětluje kyberúřad.

Hrozba je na úrovni Vysoká, je tedy pravděpodobná až velmi pravděpodobná. “K vydání tohoto Varování přistupujeme v reakci na nutnost instalace chytrých elektroměrů v rámci distribučních soustav elektřiny. Tuto povinnost ukládá distributorům evropská legislativa a v současné době je třeba zahájit nákup chytrých elektroměrů a s tím spojená zadávací řízení. Zároveň dopady realizace popsané hrozby jsou potenciálně obrovské, až na úrovni celostátního blackoutu, proto bylo nutné ze strany Úřadu na tuto hrozbu reagovat,” popisuje ředitel NÚKIBu Karel Řehka.

Kompletní znění varování je k dispozici zde (PDF). NÚKIB také vydal jedenáct otázek a odpovědí.