 »  NÚKIB vydal varování před závažnými útoky na české instituce, hlavně nemocnice

pokud je to možné, tak pomocí centrálního nastavení zabránit spouštění aktivního obsahu a maker, zejména v .doc a .docx dokumentech,

okamžitě zablokovat vzdálené přístupy do infrastruktury a zablokovat otevřené služby do veřejné sítě, vyjma těch nezbytně nutných (veřejné IP rozsahy lze zkontrolovat v dostupných vyhledávačích zařízení připojených do sítě a zjistit tak i historicky otevřené či zapomenuté porty, nebo služby dostupné z veřejné sítě),