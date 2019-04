 »  O Assange se v Británii vede politický boj, labouristé chtějí blokovat jeho vydání do USA

Karel Wolf

O včera zatknutého Assange se v Británii vede politický boj, britští labouristé vyzvali premiérku Theresu Mayovou, aby zablokovala jeho vydání do USA.

Předseda opozice, Jeremyho Corbyn, tvrdí, že v USA hrozí zakladateli WikiLeaks trest za jinak správný čin, tedy za odkrytí zvěrstev páchaných americkou armádou v Iráku a Afgnánistánu. USA chtějí Assange vydat protože zveřejňoval tajné vládní informace a tím potenciálně ohrozil bezpečnost řady amerických obyvatel.

Stínová labouristická ministryně vnitra, Diane Abbottová, Mayové navrhla, aby postupovala podobně jako v roce 2012, kdy měl být do Spojených států vydán hacker Gary McKinnon. Tehdy Mayová ze své pozice ministryně vnitra zablokovala vydání do USA na základě obav o respektování jeho práv. Případ Assange je v mnohém podobný, dokonce i americké instituce, se kterými se dostali oba do křížku, jsou stejné. Britská premiérka zatím výzvu ani samotné zatčení nijak nekomentovala.

Americké ministerstvo spravedlnosti vzneslo včera proti Assangeovi formální obvinění, jedná se o údajné spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů. Na stranu Assange se postavil již i komisař OSN pro lidská práva, ten dnes vyzval justiční orgány Británie, aby Assangeovi zajistily férový proces, což obnáší i jeho možné nevydání do USA.