O českou aukci 5G kmitočtů se zajímá rakouský operátor A1, poslal připomínky

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na svém webu postupně zveřejňuje došlé připomínky k návrhu podmínek aukce kmitočtů v pásmu 700 a 3500 MHz (tzv. 5G kmitočtů). Kromě tradičních českých firem, které se účastnily už konzultací k dřívějším verzím podmínek se mezi nimi tentokrát objevilo nové jméno.

Jde o rakouského operátora A1 (respektive firmu A1 Telekom Austria AG). Zaslání připomínek bývá příznakem toho, že má operátor o vstup do aukce zájem. Není ale jisté, že se jí nakonec opravdu zúčastní. O A1 se nicméně na trhu mluví také v souvislosti s tím, že by rakouský operátor mohl do Česka vstoupit ve spolupráci s tuzemskou polostátní firmou ČEZ.

A1 poslal ČTÚ celkem tři připomínky. V první navrhuje prodloužení doby platnosti licence k frekvencím z navrhovaných 15 let u 700 MHz a 12 let u 3500 MHz na 20 let (nebo na 15 let s možností snadného prodloužení). Stávající návrh je podle operátora příliš krátký na návratnost investic a je také v rozporu s pravidly v stanovenými v rámci evropského kodexu pro elektronické komunikace (ČR jej má do svých zákonů implementovat do letošního prosince).

V druhé připomínce navrhuje o dva roky prodloužit lhůtu, do které má mít nový hráč v pásmu 700 MHz povinnost pokrýt většinu populace a vlakové a dálniční koridory.

V třetí pak žádá o možnost uhradit doplatek za vydražené frekvence ve splátkách v průběhu 5 až 10 let. Současný návrh požaduje zaplacení celé částky do 15 dnů od doručení výzvy k platbě. A1 se odvolává na ztížené podmínky, které se na trhu očekávají po epidemii koronaviru.

A1 má v Rakousku 5,1 milionu mobilních zákazníků a podle výroční zprávy za rok 2019 je s asi 37% podílem jedničkou na rakouském na mobilním trhu. Operátor je součástí skupiny A1 Telekom Austria Group, která provozuje operátory také v Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Severní Makedonii a Bělorusku. Celkem obsluhuje přes 25 milionů zákazníků a loni vykázala obrat 4, 56 miliard eur.