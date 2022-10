O dotace na rychlý internet je velký zájem, žádosti převýšily rozpočet o více než miliardu

Autor: Karel Choc, Internet Info

O poslední dotační výzvu na budování vysokorychlostního internetu v Česku je značný zájem. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má projekt na starost, uzavřelo přijímání žádostí a bude je vyhodnocovat.





V programu financovaném z Národního fondu obnovy je k dispozici 2,85 miliardy korun, zájemci nicméně částku přesáhli. “Sešly se nám projekty za asi čtyři miliardy korun,” uvedl ředitel digitalizace a internetu na MPO Petr Filipi.





“Budeme proto hledat další prostředky. Také je pravděpodobné, že ještě nějaké projekty odpadnou,” doplnil Filipi pro Lupu.

Pro MPO je to už několikátá výzva na budování broadbandu, ne vždy ale o peníze byl kvůli špatně nastaveným podmínkám zájem. To se podle trhu zlepšilo.

“Dotační projekty se dostaly do dobré formy. Poslední výzvy je toho důkazem. Počet žadatelů překročil alokaci financí. Je to i důkaz toho, že když ministerstvo se soukromým sektorem nebojuje, ale spolupracuje, tak to jde,” sdělil člen představenstva CETINu Michal Frankl s tím, že tato společnost si jako velký žádá o značnou část prostředků.

Operátoři nicméně upozorňují na dotace ohledně výstavby 5G sítí u vlakových tratí. Pokud MPO brzy nevypíše program, tak hrozí, že se peníze nestihnou vyčerpat. Důvodem jsou byrokratické a další práce nutné ke stavbě.

“Pokud MPO výzvy nevypíše ve čtvrtém kvartálu letošního roku, případně na začátku příštího roku, nebude možné investice realizovat,” upozornila Markéta Kryková z firmy Enovation, která řadu operátorů v otázce dotací zastupuje.