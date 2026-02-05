Lupa.cz  »  O dvoumiliardové dotace na náročné technologické projekty zatím není takový zájem, zbývá 800 milionů

O dvoumiliardové dotace na náročné technologické projekty zatím není takový zájem, zbývá 800 milionů

Jan Sedlák
Dnes
Stát loni na podzim vypsal výzvu na rozdělení dotací v celkové výši dvou miliard korun na takzvané deep tech projekty. Tato částka zatím zdaleka nebyla vyčerpána. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně registruje 50 žádostí v celkovém objemu 1,2 miliardy korun. Zbývá tak 800 milionů korun s tím, že žádosti je možné podávat do 19. února letošního roku.

Prostředky se přerozdělují v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Detaily jsou zde. Získat lze dva až sto milionů korun. Dotace jsou určeny pro firmy a výzkumníky s projekty mimo Prahu. Finalizace projektu je do konce února roku 2029.

Dotace míří na oblasti jako jsou pokročilé materiály, letectví a kosmonautika, chytrá mobilita a bezpilotní systémy, robotika, polovodiče (mikročipy), biotechnologie a pokročilé technologie ve zdravotnictví, elektronika a fotonika a další.

“Cílem aktuální výzvy je podpořit perspektivní oblasti a trendy, které sice nesou vyšší riziko, ale zároveň mají obrovský potenciál pro hospodářský růst a přilákat nové aktéry a aktéry s vysokým potenciálem v oblasti výzkumu a inovací. Novinkou této výzvy je rozšíření podporovaných oblastí o oblast obranného průmyslu,” uvedlo ministerstvo.

“Nehledá se další appka ani kosmetické vylepšení. Výzva je určená na skutečné technologické průlomy – AI, robotiku, drony, kvantové technologie, obranné technologie, pokročilá digitální řešení apod. Věci, které jsou drahé, složité a bez podpory hned v začátku se rodí jen těžko,” shrnul Lukáš Kačena, nový vládní zmocněnec pro umělou inteligenci.

