O jedno křeslo v Radě Českého rozhlasu se v Senátu utká sedm kandidátů

Volební komise Senátu posunula sedm z osmi navržených kandidátů do další fáze volby nového člena Rady Českého rozhlasu. Na své dnešní schůzi formálně vyřadila bývalého ředitele plzeňského rozhlasu Zdeňka Levého, jehož nominace nesplňovala zákonné parametry.
Důvodem byla pochybení na straně navrhujících organizací. Syndikát západočeských novinářů nedisponoval oprávněním kandidáta navrhnout, jelikož od vzniku organizace do podání návrhu neuplynulo zákonem vyžadovaných deset let. Společnost Vogel Medien International zase doručila nominační dokumenty až po vypršení stanovené lhůty.
Drobnou administrativní překážku musí ještě překonat novinář Miroslav Krupička a houslista Jaroslav Svěcený, u kterých volební komise postrádala úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení. Zatím o něj mají jen zažádáno. K řádnému splnění podmínek volitelnosti musí oba uchazeči doručit chybějící listinu nejpozději čtyřiadvacet hodin před samotným zahájením volby. Ostatní zájemci doložili veškeré náležitosti včas a v pořádku.
Senátní volba navazuje na blížící se konec šestiletého funkčního období stávajícího radního Marka Pokorného, jemuž mandát vyprší 27. března. Horní komora Parlamentu uspořádá veřejné slyšení přípustných kandidátů 18. března. Do finále projde pouze trojice uchazečů, tedy přesně trojnásobek počtu obsazovaných míst.
Někdejší ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalia se paralelně účastní i výběru v Poslanecké sněmovně. V dolní komoře už minulý týden úspěšně absolvoval veřejné slyšení a postoupil do finálního hlasování, kde poslanci rozhodnou o doplnění dvou dlouhodobě neobsazených míst v rozhlasové radě.
Devítičlenná Rada Českého rozhlasu je personálně rozdělena mezi obě parlamentní komory. Zatímco Senát vybírá tři členy, Poslanecká sněmovna volí šest zástupců veřejnosti.
|Kandidát
|Navrhující organizace
|Jitka Adamčíková
|Syndikát novinářů České republiky, z.s.
|Michal Holeček
|Společnost Libri prohibiti
|Jindřich Hovorka
|Dětský folklórní spolek JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
|Miroslav Konvalina
|CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
|Miroslav Krupička
|Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího
|Marek Pokorný
|Hudební informační středisko, o.p.s.
|Jaroslav Svěcený
|Portus Praha, z.ú.