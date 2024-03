O možném návratu stanice ČT3 se rozhodne nejdříve na podzim

Autor: Česká televize

Česká televize rozhodne o obnovení archivní stanice ČT3 až podle toho, jak ve sněmovně dopadne novela zákona, která má zvýšit televizní poplatky.





Radě České televize to ve středu řekl generální ředitel Jan Souček. „Pokud jde o obnovení vysílání ČT3, považuji to za důležitý krok v komunikaci s významnou cílovou skupinou,“ poznamenal. „Ve složité finanční situaci by ale nebylo zodpovědné vysílání obnovit,“ dodal.





Obnovení ČT3 bylo jednou z priorit, s nimiž Jan Souček nastoupil do funkce. Původně zvažoval, že by se stanice mohla vrátit už letos na podzim, případně od ledna 2025. Nyní to ale není reálné.

„Vzhledem k vývoji jednání nebude před podzimem letošního roku zřejmé, jak bude ČT financována. Takže rozjíždět nový kanál, a poté ho po několika měsících ukončovat, by nedávalo smysl,“ konstatoval Souček.

Budoucím vymezením veřejné služby a způsobem financování České televize se zabývá pracovní skupina ministerstva kultury. O různých variantách mají podle Součka v horizontu jednoho týdne jednat představitelé vládních koaličních stran. Výsledek jejich jednání pak bude podkladem pro diskusi nad dalšími doprovodnými materiály.

Zákon předložený ministerstvem kultury předpokládá, že by televizní poplatky od ledna 2025 stouply na 160 Kč měsíčně ze současných 135 Kč. Rozšířil by se zároveň okruh poplatníků.

Proti návrhu se však hlasitě ozvali zástupci komerčních médií a ministerstvo následně rozhodlo o zřízení pracovních skupin, do nichž přizvalo soukromá média. První setkání bylo v lednu, od té doby jich bylo ještě několik.