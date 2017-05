 »  O nové LTE kmitočty se utká šest firem, jedna nevyhověla podmínkám

David Slížek

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil finální šestici společností, které se mohou zúčastnit aukce o kmitočty v pásmu 3,7 GHz.

„V abecedním pořadí to jsou: Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., Suntel Net s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Jejich žádosti splnily požadavky podmínek aukce,“ informoval úřad v tiskové zprávě.

Jednoho z původních žadatelů, firmu Radio Spectrum CZ s.r.o., nakonec ČTÚ do aukce nepustí, protože ve lhůtě stanovené v podmínkách nesložil peněžní záruku.

Firma Radio Spectrum CZ vznikla teprve 3. května 2017. Podle dostupných informací za ní stojí britská společnost Airspan Spectrum Holdings Ltd., kterou založili dva manažeři společnosti Airspan Networks, zabývající se prodejem technologií pro LTE buňky a backhaul.

„Všichni úspěšní uchazeči následně projdou školením, jak zacházet s aukčním systémem, v první červnové dekádě absolvují zkušební aukci a 13. 6. 2017 by podle harmonogramu měla začít ostrá aukce na celkem 5 kmitočtových bloků, každý o velikosti 40 MHz,“ doplňuje mluvčí ČTÚ Martin Drtina.