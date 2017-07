 »  O víkendu nečekaně umřel otec ruského internetu Anton Nosik

Jan Sedlák

Povedená kniha The Red Web výstižně popisuje, jak specifický a státem kontrolovaný (mimo jiné pomocí sledovacího systému SORM) v Rusku mají internet. Další titul How Not to Network a Nation zase podrobně vysvětluje, jak se Sověti několikrát snažili vybudovat něco jako internet, ale nikdy to nevyšlo.

Přesto v Rusku existuje několik osob, které jsou označovány za otce či kmotry tamního internetu. Do této soboty jím byl také Anton Nosik. Nečekaně zemřel v 51 letech na infarkt nedaleko Moskvy.

Nosik byl zejména známý jako blogger a označován je dokonce jako první ruskojazyčný blogger. Přispíval na různé weby jako Gazeta.ru, Lenta.ru nebo News.ru, u řady z nich byl také u zrodu. Byl také jedním z prvních, kdo v Rusku v roce 2008 představili licence Creative Commons.

Nosik internet po celou dobu označoval za „ostrov svobody“ a často psal kriticky vůči ruské vládě. „Významně ovlivnil můj pohled a akce spojené s internetem a novinařinou. Jsem si jistý, že by mnozí řekli to samé. Neměl rád, když ho lidé označovali za jednoho ze zakladatelů RuNetu, ale on jím byl,“ napsal o Nosikovi na blogu opoziční aktivita Alexei Navalny.