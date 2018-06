 »  O víkendu mohou předplatitelé Skylinku naladit bezplatné vysílání Golf Channel

Jan Brychta

Od čtvrtka 14. do neděle 17. června získají zákazníci česko-slovenské satelitní platformy Skylink možnost sledovat volně vysílání sportovního programu Golf Channel. Nabídka se kryje se 118. ročníkem turnaje U.S. Open, který hostí linksové hřiště Shinnecock Hills a ve startovním poli se představí třeba Dustin Johnson, Justin Thomas, Rory McIlroy nebo Phil Mickelson. Dostavit by se měl i čtrnáctinásobný šampion Tiger Woods, který by mohl získat jubilejní osmdesátý titul z PGA Tour.

Technické parametry pro naladění Golf Channel:

Satelit: Astra 23,5 °E

Kmitočet: 11 797 MHz

Polarizace: Horizontální

FEC: 3/4

Symbolová rychlost: 29 500 kS/s

Norma: DVB-S2/8PSK

Pilot: On

Pozice ve FastScan 108

Program je vysílán v kompresním formátu MPEG-4, pro jeho příjem je tedy potřeba HD satelitní přijímač.