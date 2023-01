O vysílací práva na olympiády se podělí EBU a Warner Bros. Discovery

Autor: IOC Newsroom/Matthew Jordan Smith

Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že všechna mediální práva v Evropě na čtyři olympijské hry v letech 2026–2032 byla udělena Evropské vysílací unii (EBU) a společnosti Warner Bros. Discovery.





Od roku 2026 bude mít EBU právo vysílat olympiádu na volně dostupných televizních kanálech a digitálních platformách. Každá členská organizace, mezi něž patří Česká televize a Český rozhlas, bude moci zařadit více než 200 hodin přenosů z olympijských her, respektive nejméně 100 hodin v případě zimní olympiády.





Práva zahrnují živé vysílání i zpravodajství na webu, v aplikacích a na platformách sociálních médií.

Víceletá dohoda se týká zimní olympiády Milano Cortina 2026, dále olympijských her v Los Angeles 2028, zimní olympiády 2030 a olympiády v Brisbane 2032. Zahrnuje i Olympijské hry mládeže v období 2026–2032.

„Považuji za velký úspěch, že se Evropské vysílací unii podařilo uzavřít dohodu, díky které budou zimní a letní olympijské hry od roku 2026 do roku 2032 dostupné co nejširšímu publiku po celé Evropě. Pro Český rozhlas to znamená, že budeme moci posluchačům poskytnout nejvíce přímých přenosů a reportáží z olympiád v historii. Sportovní fanoušci tak budou mít přístup k široké škále sportů, které mají rádi. Tento počin jenom podtrhuje význam Evropské vysílací unie,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu a místopředseda EBU René Zavoral.

Warner Bros. Discovery bude mít na základě nové dohody exkluzivní práva pro placené platformy a na vysílání „každého okamžiku“ her. Tato práva zahrnují streamování na Discovery+ i placené kanály včetně Eurosportu.

Prezidentka EBU Delphine Ernotte Cunci k dohodě podotkla: „Jsme hrdí na to, že se nám podařilo zajistit olympijské hry pro diváky, kteří si je budou moci vychutnat zdarma až do roku 2032. Tato dohoda mění pravidla hry pro veřejnoprávní média a dokazuje trvalou sílu a solidaritu naší organizace.“