Lupa.cz  »  O2 dostal pokutu od státu za nekalé obchodní praktiky při přechodu na Oneplay

O2 dostal pokutu od státu za nekalé obchodní praktiky při přechodu na Oneplay

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Oneplay Autor: TV Nova

Pochybné praktiky operátora O2 Czech Republic při přechodu ze služby O2 TV na streamovací platformu Oneplay mají dohru u národního regulátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyměřil operátorovi pokutu ve výši 750 tisíc korun. Ten už jí zaplatil.

“Český telekomunikační úřad uložil v listopadu tohoto roku společnosti O2 Czech Republic a.s. pokutu ve výši 750 000 Kč za porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, a to v souvislosti s migrací služeb na platformu Oneplay. Rozhodnutí o uložení pokuty je již pravomocné a pokuta byla společností O2 Czech Republic a.s. zaplacena,” uvedl ČTÚ v poslední monitorovací zprávě.

Oneplay vznikla spojením služeb O2 TV a Voyo, které spadaly do portfolia PPF (O2 a Nova). Přechod se uskutečnil letos v březnu s tím, že zákazníci O2 byli převedeni na Oneplay bez možnosti používání O2 TV a zároveň jim vlivem přenastavení balíčků byla služba zdražena. Bylo jí také těžké zrušit. U uživatelů to tehdy vyvolalo řadu negativních reakcí.

PPF letos v květnu informovala, že má Oneplay po spojení dvou původních služeb 1,4 milionu uživatelů. Na tuzemském trhu tedy jsou o významného hráče. Srovnání Oneplay jsme přinesli zde a zde.

Oneplay – velký přínos, nebo velké zklamání? První část srovnání Přečtěte si také:

Oneplay – velký přínos, nebo velké zklamání? První část srovnání

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

České firmy nadále v porovnání se světem investují do kyberbezpečnosti málo, i navzdory nové legislativě

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).