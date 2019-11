 »  O2 IT Services získala veřejnou zakázku na podporu daňového systému ADIS

Karel Wolf

Finanční správa oznámila svůj výběr nového dodavatele na zajištění podpory a vývoje Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) na roky 2020 až 2023.

Stala se jím společnost O2 IT Services s.r.o., stoprocentní dceřiná firma operátora O2, která vznikla oddělením Divize Professional Services O2 na začátku roku 2016. O2 IT Services dostane na starosti budoucí vývoj ADISu, společnosti IBM se ale systém pro správu daní jen tak rychle nezbaví. IBM bude díky podmínkám předání, které si letos s Finanční správou vyjednalo, v roce 2023 stále ještě garantem integrity a provozu celého systému.

„Udělali jsme další krok k definitivnímu předání veškerých práv k systému ADIS do vlastnictví státu. Podíl účasti jediného dodavatele, a to společnosti IBM, bude na službách týkajících se ADIS v průběhu dalších let výrazně nižší, než tomu bylo doposud. Přepokládáme, že v roce 2023 závislost na jediném dodavateli IT systému ADIS tak definitivně skončí,“ prohlašuje nicméně ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

ADIS byl od devadesátých let de facto rukojmím IBM, které se v roce 1992 podařilo Českou republiku uzamknout prostřednictvím extrémně nevýhodné smlouvy do vendor lock in situace. Systém je z dnešního pohledu neuvěřitelně zastaralý prakticky po všech stránkách (vývojové prostředí, rozhraní, nepřehlednost, vysoké náklady na provoz, údržbu a úpravy), patová situace ale donedávna prakticky znemožňovala přechod na modernější řešení, o tom se intenzivněji začalo uvažovat v roce 2016. Za celou dobu existence ADIS zaplatil stát společnosti IBM za její služby více než 9 mld. Kč a závislost na jednom výhradním dodavateli se opakovaně stávala terčem kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu.