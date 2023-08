O2 má pro mladé neomezená data plnou rychlostí a se slevou za účet u Airbank

Autor: Air Bank a.s., O2 Czech Republic

S blížícím se příchodem školního roku představilo O2 nové tarify You pro zákazníky do 26 let. Neomezená data (objemem i rychlostí) spolu s neomezeným voláním a SMS do všech sítí budou moci studenti získat za 899 Kč měsíčně. Pokud vám postačuje rychlost přenosu dat do 20 Mbps, zaplatíte o 200 korun méně.





Mladí zákazníci ale mohou dosáhnout dalších slev, pokud využijí synergie s další společností v majetku PPF. Noví zákazníci, kteří budou mít účet u Airbank, a na něj přijde každý měsíc alespoň 10 tisíc korun a zároveň z tohoto účtu budou platit faktury za telefon, získají zpět každý měsíc částku 300 korun. To platí ale jen u vyšších variant tarifů You s měsíční platbou nad 600 korun.





Vedle toho modrý operátor představil i levnější varianty s omezeným množstvím dat (3 GB za 299 Kč/měs. a 10 GB za 499 Kč/měs.), kde je ale možné aktivovat časově omezený boost Data naplno.

Do konce letošního roku si pak školáci k neomezeným tarifům mohou aktivovat i digitální televizi O2 TV Air Modrou a balíček Kino, včetně přístupu k HBO Max na 12 měsíců v ceně tarifu.

Nabídku tarifů pro mladé tak jako v předchozích letech mediálně podpoří známé tváře ze světa showbyznysu. Vedle zpěváka Bena Cristovao se tentokrát představí zpěvačka Annabelle. Nová skladba Lajf, kterou oba nazpívali, startuje celou kampaň a tvoří hudební i vizuální složku na spotů na podporu You tarifů.