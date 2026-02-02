O2 nabízí výměnu SIM karty za novu variantu s 256bitovým šifrováním

Operátor O2 začal zákazníkům nabízet výměnu starších SIM karet za modernější verze. Elektronické verze (eSIM) mohou získat už teď, plastové kartičky mají být k dispozici v průběhu léta.
Nové SIM operátor označuje jako Full 5G+ SIM karty. „Pracují s pokročilými bezpečnostními profily a algoritmy, podporují funkce, jako je network slicing (neboli chytré rozdělení sítě podle konkrétních potřeb), a umožňují efektivnější optimalizaci spotřeby energie i další moderní prvky,“ popisuje ředitel rozvoje B2B a hardware strategie O2 Roman Bacík.
„Zásadním přínosem nové 5G+ SIM je výrazně vyšší úroveň zabezpečení a ochrany identity zákazníků. Zatímco starší SIM karty využívají 128bitové šifrování (u 2G dokonce jen 64bitové), nové 5G+ SIM pracují s 256bitovým šifrováním, které odpovídá nejvyšším současným standardům,“ dodává.
Nové SIM tak mají být podle operátora připraveny i na budoucí útoky prováděné s využitím kvantových počítačů.
Jak konkrétně nové zabezpečení funguje ale operátor prozradit odmítá. „Z důvodu bezpečnosti a ochrany našich zákazníků nemůžeme sdílet podrobnější technické detaily k funkčnosti nové 5G+ SIM karty,“ říká Bacík.
Výměna karty je zdarma a zákazníci O2 si ji mohou objednat v aplikaci MojeO2.