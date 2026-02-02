Lupa.cz  »  O2 nabízí výměnu SIM karty za novu variantu s 256bitovým šifrováním

O2 nabízí výměnu SIM karty za novu variantu s 256bitovým šifrováním

David Slížek
Včera
2 nové názory

SIM karty Autor: Depositphotos

Operátor O2 začal zákazníkům nabízet výměnu starších SIM karet za modernější verze. Elektronické verze (eSIM) mohou získat už teď, plastové kartičky mají být k dispozici v průběhu léta.

Nové SIM operátor označuje jako Full 5G+ SIM karty. „Pracují s pokročilými bezpečnostními profily a algoritmy, podporují funkce, jako je network slicing (neboli chytré rozdělení sítě podle konkrétních potřeb), a umožňují efektivnější optimalizaci spotřeby energie i další moderní prvky,“ popisuje ředitel rozvoje B2B a hardware strategie O2 Roman Bacík.

„Zásadním přínosem nové 5G+ SIM je výrazně vyšší úroveň zabezpečení a ochrany identity zákazníků. Zatímco starší SIM karty využívají 128bitové šifrování (u 2G dokonce jen 64bitové), nové 5G+ SIM pracují s 256bitovým šifrováním, které odpovídá nejvyšším současným standardům,“ dodává.

Qubity: O2 v ČR nabízí kvantově odolnou SIM kartu, postavte si kvantový počítač, krypto a kvantová bezpečnost Přečtěte si také:

Nové SIM tak mají být podle operátora připraveny i na budoucí útoky prováděné s využitím kvantových počítačů. 

Jak konkrétně nové zabezpečení funguje ale operátor prozradit odmítá. „Z důvodu bezpečnosti a ochrany našich zákazníků nemůžeme sdílet podrobnější technické detaily k funkčnosti nové 5G+ SIM karty,“ říká Bacík.

Výměna karty je zdarma a zákazníci O2 si ji mohou objednat v aplikaci MojeO2. 

O2 - bezpecnost - SIM - eSIM

Jak požádat o výměnu SIM v aplikaci MojeO2 

Autor: O2
