O2 napadl u Evropské komise chystanou aukci 5G kmitočtů, chystá se i k českým soudům

Operátor O2 podal Evropské komisi oficiální stížnost na podmínky chystané české aukce 5G kmitočtů. Lupu o tom informovala mluvčí operátora Lucie Jungmannová. Vyjádření operátora zveřejňujeme níže v plném rozsahu.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se ke stížnosti odmítl vyjádřit s tím, že o ní zatím nemá žádné informace:

„Český telekomunikační úřad v současné době vypořádává všechny připomínky obdržené k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Nejzazší termín pro jejich vypořádání je 7. srpna, tudíž se Úřad v této fázi nebude k žádným ze vznesených připomínek vyjadřovat. O zmiňované stížnosti společnosti O2 nebyl Úřad ze strany Evropské komise doposud informován a nemůže se k ní tedy v současné době vyjádřit,“ stojí v tiskové zprávě ČTÚ.

Učinili jsme první z řady chystaných právních kroků, které by měly nadcházející aukci kmitočtů 700 a 3 500 MHz přiblížit evropským standardům, a především ji uvést do souladu s národní i evropskou legislativou. Současné podmínky nemohou dle našeho názoru ani na úrovni Evropské komise ani při pozdějším soudním řízení v ČR obstát. Po podání stížnosti k Evropské komisi hodláme napadnout legitimitu aukce též u českých soudů. Klíčové je pro nás především odstranění retroaktivity, zamezení možnosti spekulativního chování v průběhu aukce a zvýšení přídělů tak, abychom mohli budovat skutečnou gigabitovou společnost v souladu s vládní strategií a evropskými standardy.

V prvé řadě nevidíme důvod, proč by nárok na národní roaming na všech frekvencích stávajících operátorů měly získat subjekty, které se nebudou současné aukce účastnit. Dle stávajícího návrhu podmínek by nárok na tzv. národní roaming ve všech našich sítích na dobu minimálně devíti let měly subjekty, které získaly levné frekvence 3 700 MHz v minulé aukci. Jde o retroaktivní opatření, a navíc takový hráč nebude na těchto kmitočtech nikdy schopen vybudovat vlastní plnohodnotnou síť. Požadujeme, aby nárok na národní roaming byl svázán pouze s vydražením přídělu v pásmu 700 MHz a trvání nároku na národní roaming bylo omezeno na 5 let. Jen to bude motivovat nového hráče k serióznímu přístupu k budování sítí a opatření bude v souladu s mezinárodní praxí.