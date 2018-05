 »  O2 oživuje značku předplacených karet GO, jedna nabízí i neomezená (ale pomalá) data

David Slížek

Předplacené karty GO se vracejí. O2 je od června nabídne ve dvou variantách – první (GO zdarma) nabídne při dobití aspoň 300 Kč měsíčně volání do sítě O2 a na pevné linky zdarma (při dobití nižší částky je i toto volání zpoplatněno) a 50 MB dat.

Druhá předplacená karta (GO neomezeně) pak za 20 Kč denně nabízí volání do všech sítí zdarma a něco, čemu O2 říká „internet pro zprávy a chat“.

Za tímto názvem hledejte sice neomezené, ale skutečně velmi, velmi pomalé připojení k internetu rychlostí 32 kb/s (download i upoload). „K tomu si zákazníci případně mohou přiobjednat datový balíček, např. 500 MB za 150 korun,“ doplňuje mluvčí O2 Lucie Jungmannová.