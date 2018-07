 »  O2 představuje nový set-top box pro O2 TV, operátor ho vyvinul ve vlastní režii

Jan Brychta

Od dnešního dne si budou moci předplatitelé služby O2 TV pořídit nový set-top box za stejnou cenu jako aktuálně nabízený přijímač, tedy necelé dva tisíce korun. Stejně jako modem O2 Smart Box navrhl i set-top box český designér Martin Tvarůžek.

Kromě vzhledu ocení uživatelé třeba přehlednější třídění obsahu v hlavním menu. Připravený je i nový dálkový Bluetooth ovladač, který komunikuje s televizorem i bez jeho přímého míření na nový set-top box. Zákazníci s ním mohou ovládat i svou televizi a dokáže vypnout a zapnout STB i TV jediným stiskem tlačítka, dodává Branislav Valo, který je zodpovědný za řízení O2 TV.

Díky Bluetooth ovladači může navíc uživatel set-top box umístit i na zadní stranu své TV. Držák je součástí balení. Nechybí ani Wi-Fi Dual Band 2,4/5 GHz pro zapojení bez kabelů a novinkou je i podpora pro připojení Bluetooth sluchátek. V další fázi plánujeme zpřístupnit i aplikace třetích stran. Zájemci se tak mohou těšit například na integrovaný YouTube přehrávač nebo tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T/T2 i bez služby O2 TV, vysvětluje Valo.

Technické parametry zařízení:

Rozměry: 120 × 129,63 × 32,07 mm

Napájení: DC 12 V

Porty a rozhraní:

HDMI 2.0b

Mini-jack s kompozitním video a stereo výstupem

Optický S/PDIF

10/100 Mbps Ethernet

Wi-Fi network 802.11b/g/n/ac

Bluetooth 4.1

IEC 61169–2 RF port pro připojení DVB-T / DVB-T2 antény

2× USB 2.0

čtečka micro SD karet

Podporované video formáty:

VP9 Profi le-2 do 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 do 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 do 4Kx2K@30fps

Podporované audio formáty:

Dolby Digital, Dolby Digital Plus

MPEG1 Layer I/II

MPEG-1 Layer 3 (MP3)

AAC, HE-AAC