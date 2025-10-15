O2 přichází s předplaceným tarifem obsahujícím 1200 GB dat na rok

Operátor O2 oznámil rozšíření svých předplacených tarifů Datamanie. Nově si zákazníci mohou pořídit tarif s předplatným na rok (přesně jde o 365 dní), který zahrnuje 1200 GB mobilních dat s neomezenou rychlostí. Při rozpočítání akční roční ceny 2988 Kč na dvanáct měsíců se tak dostane na měsíční částku 249 Kč.
Cena ročního předplaceného tarifu je dočasně zvýhodněná. Po ukončení akce, která trvá do 13. listopadu, bude tarif podle ceníku O2 stát o 511 Kč více. Při rozpočítání na 12 měsíců se tedy platba zvedne na 292 Kč měsíčně.
Výhodná cena ovšem platí jen v případě, že zákazník tarif využívá výhradně pro data (a žádná další nedokupuje), a ne pro volání. O2 totiž nově do Datamanie zahrnuje i hlasové služby. Za telefonování přitom tarif účtuje 15 Kč za každý den, kdy přes něj zákazník volal (platí se také za případné posílání SMS a MMS). Datamanie také nezahrnuje roaming, lze ji tedy používat jen v rámci ČR.
Nový tarif doplňuje předplacenou Datamanii s měsíčními platbami (respektive s předplatným na 30 dní) a datovým limitem 100 GB. Tu operátor nabízí momentálně také v akci za 349 Kč měsíčně (obvyklá ceníková cena je o 100 Kč vyšší).