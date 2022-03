O2 TV zveřejnila ceny za přístup k HBO Max, bude v balíčku Kino

Autor: WarnerMedia

Od 8. března bude na českém trhu dostupná aplikace HBO Max, a to buď pro přímé předplatitele, anebo pro klienty různých operátorů. Zároveň skončí provoz aplikace HBO GO. Operátoři postupně informují zákazníky, jak mají přejít ze staré aplikace do nové, a zveřejňují svou cenovou politiku.

V případě O2 TV je přístup do HBO Max zahrnutý v balíčku Kino anebo v tarifu O2 TV Zlatá. Uživatelům HBO GO se 8. března zobrazí výzva ke stažení nové aplikace, do té se pak přihlásí a upraví si svůj profil. Stávající zákazníci se nemusí nikde znovu registrovat, cena tarifu ani balíčku se pro ně nemění.

Kdo dosud balíček Kino nemá, může si ho pořídit k tarifům O2 TV Bronzová nebo Stříbrná. V balíčku jsou také televizní stanice HBO, HBO 2, Cinemax a Cinemax 2. První měsíc je zdarma na vyzkoušení, poté je cena za vše dohromady 200 Kč (pro srovnání: standardní cena pouze za HBO Max je 199 Kč, při registraci do 31. března 132 Kč).

Přístup k HBO Max je rovněž součástí tarifu O2 TV Zlatá, který operátor nabízí novým zákazníkům na první dva měsíce za zvýhodněnou cenu 449 Kč. Poté je cena standardních 749 Kč měsíčně.

O2 TV svým zákazníkům ponechá v nabídce i sekci HBO OD, kam bude průběžně doplňovat vybrané tituly HBO Max.

Služba HBO Max dovolí používat aplikaci až na třech zařízeních současně. Předplatitelé si mohou vytvořit pět uživatelských profilů pro dospělé a děti. Doporučované pořady se pak přizpůsobí jejich vkusu.