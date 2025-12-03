Lupa.cz  »  O2 zvedá maximální rychlost VDSL na 500 Mbit/s, dosáhne na ni skoro 700 tisíc domácností

O2 zvedá maximální rychlost VDSL na 500 Mbit/s, dosáhne na ni skoro 700 tisíc domácností

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

O2 - pripojeni - VDSL Autor: O2

Technologie VDSL ještě neřekla poslední slovo. Operátor O2 začal nabízet svým klientům na metalických linkách novou maximální rychlost stahování až 500 Mbit/s (a až 100 Mbit/s uploadu). Nabídka je součástí tarifní řady Max, která zaručuje vždy nejvyšší možnou rychlost připojení v daném místě.

Na 500/100 Mbit/s se podle operátora mohou dostat uživatelé v téměř 700 tisících domácností v Česku. Dostupnost rychlosti na konkrétní adrese je dobré ověřit na zákaznické lince nebo na webu operátora.

„Nový tarif O2 Internet MAX 500 využívá modernizovanou technologii VDSL bonding, která spojuje dvě metalické linky o rychlosti 250 Mb/s. Spolu s novou generací terminátoru poskytuje dvojnásobnou rychlost,“ popisuje operátor. VDSL podle něj může být dobrou alternativou tam, kde ještě není zavedeno optické připojení. 

Pokud se uživatel stávajícího tarifu Max rozhodne přejít na vyšší rychlost (tam, kde je dostupná), cena tarifu se pro něj nemění a zůstává na 599 Kč měsíčně (bez pronájmu modemu).

ČTÚ bude s podporou stavby sítí radit někdejší radní a manažer CETINu Michal Frankl Přečtěte si také:

ČTÚ bude s podporou stavby sítí radit někdejší radní a manažer CETINu Michal Frankl

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Proč přichází éra suverénních datových center?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Evropa už utíká od amerických cloudů

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).