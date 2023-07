Obchodní modely datových sítí dnes finanční nevycházejí, uvádí majitel O2 a CETINu

Autor: PPF

Česká investiční skupina PPF vydala výroční zprávu za rok 2022, kde se věnuje také aktivitám v ramci PPF Telecom Group (O2, CETIN a Yettel). Výkonný ředitel telekomunikační sekce Balesh Sharma (a dříve šéf českého Vodafonu) zmiňuje zejména problémy s náklady na 5G.





Podle Sharmy je stále těžší zajistit návratnost vložených prostředků do budování sítí. “Když jsme zavedli sítě 4G a než se nám investice do nich vrátily, přišly sítě 5G. Obchodní modely dnes finančně nevycházejí – návratnost investic je prostě ještě delší než dříve,” shrnul manažer poznatky, které kolem 5G už nějakou dobu zmiňují i další operátoři.





Sharma dále upozornil na výrazně rostoucí konzumaci dat ze strany uživatelů, válku, inflaci a ceny energií: “Přinejmenším část této nákladové zátěže musíme přenést ve formě vyšších cen. To přináší další trend roku 2022: balíčky produktů a služeb. Když musíte zvýšit cenu, snažíte se zároveň najít způsob, aby zákazník za vyšší cenu dostal více. To znamená větší balíčky, více dat spolu s dalšími věcmi: zabezpečením, pojištěním a tak dále.”

“Otázkou, která rezonuje v celém našem odvětví, je: jak vzhledem ke všem těmto tlakům produkovat levněji? Telekomunikace se proto mnohem více otevírají sdílení, společné výrobě a vzájemné výměně aktiv. Funguje to tak, že na trhu si konkurujeme, ale v kuchyni jsme partnery, abychom mohli nabízet své služby levněji,” popsal dále šéf PPF Telecom Group.

Roční tržby telekomunikační skupiny PPF činí 3,5 miliardy eur se ziskem EBITDA 1,6 miliardy eur. PPF jen z českých telco aktivit ročně na dividendách získává vyšší miliardy korun. Ve hře je kapitálové posílení. Část CETINu už vlastní singapurský státní fond GIC a jedná se o vstupu operátora Etisalat ze Spojených arabských emirátů.

Cenám a investicím se ve výroční zprávě věnuje také tato pasáž:

Když začala válka a s ní makroekonomické tlaky, museli jsme se rozhodnout. Mohli jsme se si říci: “Utlumíme investice, počkáme, jak se situace vyvine, a až se makroekonomické ukazatele zlepší, vrátíme se do investičního cyklu.” Ale to by představovalo negativní spirálu – naši zákazníci od nás v této chvíli očekávali naopak mnohem více. V PPF jsme se rozhodli jít opačnou cestou. Zvolili jsme pozitivní spirálu. Investujeme víc než kdy jindy – do naší sítě, schopností, kapacit, spolehlivosti, bezpečnosti, do všeho. Věříme, že se nám to vrátí. Je to pro nás příležitost, jak ukázat, že stojíme při našich zákaznících.

Je to balancování na hraně. Na jedné straně tlačíme na zvyšování výnosů, na druhé straně chceme mít náklady pod kontrolou, ale ne na úkor investic. Příjmy můžeme podpořit třemi způsoby. Jednak navyšováním počtu zákazníků v kombinaci s využitím potenciálu datové tsunami, jednak zaváděním sítí 5G. Tím budujeme obrovské kapacity přenosu dat; nezapomínáme také na FWA, pevný bezdrátový přístup, díky němuž poskytujeme služby pevného připojení prostřednictvím mobilní sítě. Kromě toho zavádíme televizní vysílání v zemích, kde jsme zatím tuto službu nenabízeli. Na začátku roku 2023 jsme spustili naši televizi v Maďarsku, následovalo Bulharsko a Slovensko.