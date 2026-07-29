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Objednání Boltu jde řešit přes ChatGPT, novinka platí v Evropě i pro Česko

Iva Brejlová
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Bolt Drive Autor: Bolt
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Bolt otevřel možnost objednat si jízdu přímo přes ChatGPT. Funkci spouští globálně, využít ji tedy můžou i zákazníci v Česku. Pro používání je nejdřív třeba nainstalovat do ChatGPT plugin z obchodu aplikací.

Pak můžou uživatelé vidět odhadovanou cenu jízdy, porovnat trasy nebo zjistit, kdy dorazí řidič. Kromě toho konverzace navrhne nejvhodnější místo vyzvednutí, což má zkrátit čekací dobu. Zadané údaje se přenesou do aplikace Bolt, kde se objednávka dokončí. Platbu přes ChatGPT ještě provést nepůjde, tato možnost se má ale podle firmy spustit ještě letos.

Bolt se zaštiťuje průzkumem Accenture, podle nějž nyní AI pro plánování cest používá 80 % cestujících po světě, a to včetně cest do zahraničí. Víc než polovina z těchto lidí je ochotna nechat AI plně řídit organizaci své cesty. Integrace do ChatGPT na to má přímo navazovat. Bolt je první platformou pro objednávání jízd, která tento proces spouští. Kromě EU ho lze využít například ve Švýcarsku, na Ukrajině nebo v Ázerbajdžánu.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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